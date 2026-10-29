Судурпашчим Роялс обіграли Покхара Авенджерс шістьма вікетами — Kathmandu Post

У Кіртіпурі, Непал, Судурпашчим Роялс здобули першу перемогу в третьому сезоні Nepal Premier League, обігравши Покхара Авенджерс шістьма вікетами. Команда виконала ціль у 146 ранів, маючи в запасі 19 м’ячів, повідомляє Kathmandu Post.

Покхара набрала 145 ранів

Капітан Роялс Діпендра Сінгх Айрі виграв жеребкування та обрав гру в полі. Покхара завершила перший інінг із рахунком 145/7. Найрезультативнішим гравцем Авенджерс став Арджун Гхарті — 40 ранів за 25 м’ячів. Бангладеський універсал Махеді Хасан набрав 32 рани за 21 м’яч, а капітан Кушал Бхуртел — 21 за 17.

За Судурпашчим Аніл Харел здобув три вікети. Ще по одному вікету взяли Гемант Дхамі, Скотт Куггелейн і Айрі.

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Півсотня Айрі

Під час переслідування цілі Роялс втратили Бінода Бхандарі, який набрав чотири рани за два м’ячі. Брендон Макмаллен вибув із 22 ранами за 12 м’ячів, а Саїф Заїб, який набрав 15 за 16, вибув через ран-аут після непорозуміння з Айрі.

Важливим для Роялс стало партнерство Айрі та Пандея за четвертий вікет, яке принесло 74 рани. Пандей залишив поле з 37 ранами за 31 м’яч, коли рахунок команди становив 130. Айрі залишився неаутом із 51 раном за 36 м’ячів, зробивши чотири четвірки та два шестери.

Роялс зазнали поразки від Лумбіні Лайонс у стартовому матчі сезону. Наступної суботи команда зіграє проти Біратнагар Кінгс, а Покхара в неділю зустрінеться з Джанакпуром.

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