Sun Goddess виграла Breeders' Cup Juvenile Fillies Turf у США — Sky Sports News

Дворічна кобила Sun Goddess впевнено виграла Breeders' Cup Juvenile Fillies Turf на іподромі Кінленд у США. Жокей Раян Мур вдало стартував із дев'ятого боксу, зайняв позицію позаду лідерки, а на початку фінішної прямої вивів фаворитку вперед. Про це повідомляє Sky Sports News.

Четверта перемога в Group One

Green Empress, яку тренує Жозеф О'Браєн, фінішувала другою позаду Sun Goddess. Це вже вчетверте цього року вона посіла друге місце за Sun Goddess. Третьою стала Curracloe, а Amusingly під керуванням Коліна Кіна відіграла позиції наприкінці дистанції та фінішувала четвертою. Alwaysanangel посіла п'яте місце, тож перші п'ять позицій зайняли європейські учасниці.

За словами Мура, це була четверта перемога Sun Goddess у перегонах Group One за дев'ять стартів цього року. Вона вперше змагалася на дистанції однієї милі та вперше проходила поворот. Ейдан О'Браєн припустив, що наступного сезону кобила може розпочати виступи з Англійських Гіней.

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Рекорд О'Браєна та перемога Libertango

Перемога Sun Goddess стала 22-ю для Ейдана О'Браєна на Breeders' Cup. Завдяки цьому він випередив Боба Бафферта за кількістю перемог на цих змаганнях. Згодом О'Браєн здобув 23-й успіх на Breeders' Cup, коли Haffner виграв Juvenile Turf.

В іншому заїзді дня Libertango під керуванням Біллі Лоухнена перемогла у Breeders' Cup Juvenile Turf Sprint. Лоухнен мав поступитися місцем Флав'єну Прату, однак зумів досягти необхідної ваги та залишився в сідлі. Libertango випередила Hell Of A Spin, яка фінішувала другою.

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