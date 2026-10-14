Суонсі переміг Міллволл після паузи через скаргу на расистські вигуки — The Guardian

«Суонсі» здобув виїзну перемогу над «Міллволлом» із рахунком 1:0 та зберіг перше місце в Чемпіоншипі. Матч на стадіоні «Ден» у другому таймі майже на сім хвилин зупинили після скарги на расистські вигуки. Про це повідомляє The Guardian.

На 65-й хвилині арбітр Едвард Дакворт призупинив гру та поспілкувався з тренерами команд Алексом Нілом і Вітором Матошем, а також четвертим арбітром Рюбіном Рікардо. Суддя, схоже, вказав у бік сектора за лавою запасних «Суонсі». Після відновлення матчу на стадіоні оголосили про повідомлення щодо расистських вигуків та зазначили, що поліція встановлює осіб, які могли бути причетні, за записами камер спостереження.

Переможний гол «Суонсі» забив Роналд, який вийшов на заміну, в останню хвилину матчу.

Перемога Мідлсбро у компенсований час

«Мідлсбро» обіграв «Сток» із рахунком 3:2 та залишився другим у турнірній таблиці, продовживши безпрограшну серію до п’яти матчів. Захисник Нето Боржес спершу відзначився автоголом, а в першій із чотирьох компенсованих хвилин забив вирішальний м’яч.

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Каллум Бріттен вивів «Мідлсбро» вперед на початку другого тайму, після чого удар Джуніора Чамадеу рикошетом від Боржеса завершився голом у власні ворота. Вілл Ленкшер повернув перевагу гостям, забивши свій восьмий м’яч у десяти матчах ліги. Роберт Боженік зрівняв рахунок за п’ять хвилин до завершення основного часу, однак Боржес приніс гостям перемогу.

Інші результати туру

«Кардіфф» розгромив «Вотфорд» 5:1, забивши чотири м’ячі ще до перерви. Джек Мойлан оформив дубль, а капітан «Вотфорда» Метті Поллок, який порушив правила на Мойлані в епізоді з пенальті, згодом забив автогол. Після поразки «Вотфорд» опустився до зони вильоту.

«Бірмінгем» переміг «Престон» 4:0, який більшу частину другого тайму грав у меншості. «Бернлі» зіграв унічию 2:2 із «Чарльтоном», пропустивши зрівнювальний м’яч від Івана Месіка фактично з останнім ударом у грі. «Вест Бромвіч» відігрався та переміг «Врексем» 2:1, «Болтон» здолав «Вулвергемптон» 3:1, а «Блекберн» обіграв «Брістоль Сіті» 1:0.

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