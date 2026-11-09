Суркіс остаточно залишив Кендзьорека тренером Динамо до кінця року

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Класичне протистояння з донецьким «Шахтарем» у чемпіонаті України стало важливим аргументом для президента київського «Динамо» Ігоря Суркіса під час ухвалення рішення щодо майбутнього тренерського штабу. Польський фахівець Мацея Кендзьорек поки збереже посаду головного тренера команди.

Доля тренерського штабу Кендзьорека вже визначена. Суркіс вирішив скористатися сценарієм, який застосував рік тому після звільнення Олександра Шовковського.

Тоді виконувачем обов’язків головного тренера призначили Ігоря Костюка. Президент «Динамо» дочекався зимової перерви в чемпіонаті, після чого вирішив надати колишньому наставнику молодіжної команди можливість повноцінно працювати з дорослим складом.

За схожою схемою Суркіс планує діяти й тепер. Мацею Кендзьорек отримав кредит довіри щонайменше до завершення 2026 року.

Остаточне рішення щодо майбутнього польського тренера та його співвітчизників-асистентів президент клубу ухвалюватиме з урахуванням результатів найближчих матчів УПЛ і становища команди в турнірній таблиці станом на грудень.

Напередодні київське «Динамо» здобуло одне очко в матчі проти «Шахтаря». Таким чином столична команда частково реабілітувалася за поразку від «гірників» у Кубку України.

Кияни навіть мали можливість вирвати перемогу, адже значну частину другого тайму грали в більшості. Однак скористатися чисельною перевагою та здобути три очки команді не вдалося.

Після 11 турів чемпіонату України «Динамо» посідає третє місце в турнірній таблиці УПЛ, поступаючись «Шахтарю» та «Поліссю».

«ФК Харків», який перебуває на четвертій сходинці, відстає від киян на два очки, однак має ще два матчі в запасі.

Про це повідомив інсайдер Віктор Вацк.

Нагадаємо, у суботу, 7 листопада, київське «Динамо» U21 перемогло донецький «Шахтар» у поєдинку 12-го туру чемпіонату молодіжних команд УПЛ сезону 2026/2027. Матч відбувся на полі суперника.

Донецький «Шахтар» та київське «Динамо» зіграли внічию 0:0 у матчі 12-го туру Української Прем’єр-ліги. Поєдинок відбувся на «Арені Львів».

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