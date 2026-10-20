Світоліна пояснила, що вплинуло на рішення розійтися з Монфісом

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Українська тенісистка Еліна Світоліна зробила нову відверту заяву про розрив із французьким тенісистом Гаелем Монфісом. Вона наголосила, що на це рішення вплинули різні обставини.

Українська тенісистка Еліна Світоліна опублікувала повторне звернення щодо розлучення зі своїм чоловіком Гаелем Монфісом. Спортсменка вирішила детальніше пояснити мотиви свого рішення.

Світоліна зазначила, що міжнародна аудиторія не до кінця зрозуміла її попередній допис, сприйнявши війну як єдиний фактор розриву.

За словами тенісистки, це була лише одна з багатьох причин. Живучи понад чотири з половиною роки в реаліях повномасштабної війни, вона зазнала глибокої трансформації, що змусило її повністю переглянути власні цінності та бачення майбутнього.

Українка зізналася, що в певний момент усвідомила: вона більше не хоче продовжувати жити життям, у якому не почувалася по-справжньому щасливою. Ухвалення цього рішення виявилося для неї надзвичайно складним випробуванням.

«У якийсь момент я просто усвідомила, що більше не хочу продовжувати жити життям, у якому я не була по-справжньому щасливою. І повірте, ухвалити це рішення було зовсім непросто», — написала Світоліна.

Світоліна підкреслила, що й надалі любить та поважає Монфіса як людину, і саме чесність перед ним і перед собою спонукала її зробити цей крок.

Вона також звернула увагу на те, що після рішення француза достроково завершити спортивну кар'єру на тлі сімейних проблем на його адресу пролунало чимало несправедливих звинувачень.

Тенісистка закликала вболівальників та пресу поставитися до них із добротою та розумінням, наголосивши, що обоє переживають складний період у житті.

Раніше Монфіс скасував прощальні турніри після розриву зі Світоліною.

До цього Еліна Світоліна оголосила про розрив із Гаелем Монфісом після п’яти років стосунків.

Нагадаємо, Еліна Світоліна вчетверте у кар’єрі зіграє на Підсумковому турнірі WTA.

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