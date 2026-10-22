Світоліна пропустить турнір WTA 500 у Токіо на тлі новин про розлучення

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Українська тенісистка Еліна Світоліна поки не поспішає повертатися до виступів у світовому тенісному турі. Спортсменка не братиме участі в турнірі серії WTA 500, який відбудеться в Токіо з 26 жовтня до 1 листопада.

Чому Світоліна не зіграє у Токіо

Турнір Toray Pan Pacific Open у Токіо закриватиме основний тенісний календар 2026-го. Наразі з турніру знялись Джессіка Пегула, Іга Швьонтек, Анна Калінська та Еліна Світоліна.

Навпроти кожної з цих тенісисток стоїть позначка "знялась". Зазначимо, що минулим стартом, де грала Світоліна, був останній у сезоні "тисячник", який відбувся з 12 до 18 жовтня у китайському місті Ухань.

Після цього Еліна не поїхала на турнір WTA 500 у Нінбо.

Що відбувається у житті Світоліної

Наразі українська тенісистка переживає складний етап свого життя, який пов’язаний з її розлученням з колишнім французьким гравцем Гаелем Монфісом. Нещодавно стало відомо як Еліна сповістила чоловіку про наміри розлучитись.

У спортивному розкладі Світоліної значиться Підсумковий турнір WTA в американському Індіан-Веллсі. Змагання відбудуться із 7 до 14 листопада.

Для неї участь у WTA Finals стане четвертим виступом у кар’єрі на змаганнях такого рівня. Раніше наша землячка грала на Підсумковому турнірі із 2017 до 2019 року. Під час другої участі українка завоювала титул, а роком пізніше дійшла до фіналу, де поступилась австралійці Ешлі Барті.

Про відсутність Світоліної в списку учасниць повідомили на офіційному сайті змагань. Причини відмови від участі в турнірі не уточнюються.

Еліна Світоліна зіткнулася із сексистськими образами після розриву з Монфісом — The Telegraph.

Нагадаємо, Світоліна пояснила, що вплинуло на рішення розійтися з Монфісом.

Раніше Монфіс скасував прощальні турніри після розриву зі Світоліною.

До цього Еліна Світоліна оголосила про розрив із Гаелем Монфісом після п’яти років стосунків.

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