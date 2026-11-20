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Українські тенісистки Еліна Світоліна та Марта Костюк увійшли до списку претенденток на головні відзнаки щорічної премії WTA Awards. Переможниць визначать за підсумками голосування.

Тенісистка року

Олена Рибакіна

Аріна Соболенко

Мірра Андрєєва

Лінда Носкова

Еліна Світоліна

Прогрес року

Марта Костюк

Іва Йович

Александра Еала

Діана Шнайдер

Сорана Кирстя

Голосування проводитиметься серед представників ЗМІ, його результати будуть оголошені на 14-20 грудня.

Еліна Світоліна номінована на звання найкращої тенісистки року, Марта Костюк претендує на перемогу у номінації «Прогрес року».

Нагадаємо, Марта Костюк завершила виступ на Підсумковому турнірі трьома поразками та встановила антирекорд.

Раніше Марта Костюк розповіла про хвилю хейту після фіналу проти Соболенко.

До цього Марта Костюк розповіла, як її мама штрафує дітей за російську мову на тренуваннях.

Марта Костюк втратила шанси на WTA Finals.

Марта Костюк дізналася можливих суперниць на турнірі в Китаї.

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