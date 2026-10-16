Свьонтек і Хвалінська вийшли до чвертьфіналу WTA Ухань — Interia Sport

Польські тенісистки Іга Свьонтек і Мая Хвалінська вийшли до чвертьфіналу одиночного турніру WTA 1000 в Ухані, Китай. За вихід до цієї стадії кожна з них отримає 98,5 тисячі доларів призових, повідомляє Interia Sport.

Шлях до чвертьфіналу

Свьонтек на шляху до вісімки найсильніших тенісисток турніру перемогла Магдалену Френх та Ешлін Крюгер. Хвалінська обіграла Маяр Шеріф, Марі Боузкову та Іву Йович.

Обидві польські спортсменки перебувають в одній половині турнірної сітки. Якщо вони виграють свої чвертьфінальні матчі, то зустрінуться між собою в півфіналі змагань в Ухані. Відповідно, лише одна з них зможе вийти до фіналу одиночного розряду.

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Призові турніру

Півфіналістки турніру WTA 1000 в Ухані отримають по 197 тисяч доларів. Винагорода для фіналістки становить 385 001 долар, а переможниці змагань належить 665 тисяч доларів.

Хвалінська також виступала в парному розряді разом із Ніколою Бартунковою. Їхня пара завершила участь у турнірі в першому раунді. За цей етап передбачено 11,5 тисячі доларів призових на двох тенісисток.

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