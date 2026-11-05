Sydney Swans перевіряє культуру клубу після інциденту з Паплі — ABC News Australia

Австралійський клуб з австралійського футболу Sydney Swans почав перевірку командної культури після інциденту з форвардом Томом Паплі. Генеральний директор клубу Метью Павліч заявив, що команда має поліпшити ситуацію, а також перепросив перед членами клубу, вболівальниками та корпоративними партнерами.

Як повідомляє ABC News, Паплі нібито отримав позитивний результат придорожнього тесту на метамфетамін у понеділок. Поліція зупинила 30-річного гравця в сіднейському парку Сентенніал для випадкової перевірки. Правоохоронці також встановили, що його водійське посвідчення було призупинене через несплату штрафу за паркування.

Очікують результат лабораторного аналізу

У Паплі взяли додатковий зразок ротової рідини для подальшого аналізу. Результат очікують щонайменше через чотири тижні. Якщо він також буде позитивним, футболістові може загрожувати окреме покарання від Австралійської футбольної ліги, окрім можливих правових наслідків.

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Гравцеві заборонили керувати автомобілем на 24 години. Він має постати перед місцевим судом Вейверлі 26 листопада через керування автомобілем із призупиненим посвідченням.

Клуб залучив незалежних радників

Павліч повідомив, що Sydney Swans близько восьми тижнів аналізує проблеми в чоловічій команді та залучив до цієї роботи незалежних радників. За його словами, клубові ще належить багато зробити, щоб зрозуміти, як поліпшити ситуацію.

Інцидент стався після того, як у серпні Sydney Swans відсторонив п'ятьох футболістів до завершення сезону за порушення клубних стандартів поведінки. Віцекапітан Айзек Гіні, Чад Ворнер, Нік Блейкі, Джеймс Джордон і Райлі Байс через це пропустили фінальну частину сезону AFL.

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