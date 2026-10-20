Тампа-Бей Рейс вийшли до Світової серії і зіграють з Мілвокі Брюерс — The Guardian

Тампа-Бей Рейс обіграли Клівленд Гардіанс із рахунком 7:3 у шостій грі Чемпіонської серії Американської ліги та вийшли до Світової серії MLB. За даними The Guardian, це буде третя Світова серія за 29-річну історію франшизи Рейс.

Перемога в шостій грі

Стартовий пітчер Тампа-Бей Фредді Перальта провів на полі 5,1 інінга. Джуніор Камінеро та Янді Діас вибили по двоочковому хоумрану. На трибунах Tropicana Field зібралися 40 230 глядачів: уболівальники махали жовто-синіми рушниками, дзвонили у дзвіночки та підтримували команду.

У сезоні 2025 року Рейс проводили домашні матчі в Тампі, на весняному тренувальному комплексі Нью-Йорк Янкіз. Tropicana Field зазнав значних пошкоджень після урагану Мілтон, а перед нинішнім сезоном клуб змінив власників і уклав угоду щодо нового стадіону, який має бути готовий у 2029 році. Після повернення на Tropicana Field команда виграла там 55 матчів регулярного сезону.

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Серія без попередніх чемпіонів

Суперником Тампа-Бей у Світовій серії стане Мілвокі Брюерс, який у Чемпіонській серії Національної ліги всуху переміг Лос-Анджелес Доджерс у чотирьох матчах. Серія до чотирьох перемог стартує в п’ятницю в Мілвокі.

Обидва клуби ніколи не вигравали Світову серію, тож змагання отримає нового чемпіона. Це буде перша Світова серія між командами без титулів із 1980 року, коли Філадельфія Філліс перемогла Канзас-Сіті Роялс. Брюерс востаннє грали у Світовій серії 1982 року, а Рейс поступалися у фіналах 2008 та 2020 років. Поразка Клівленда продовжила його 78-річну безвиграшну серію у Світовій серії.

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