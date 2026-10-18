Тексанс здолали Джагуарс у Вемблі завдяки філд-голу Фербейрна — Sky Sports News

«Х'юстон Тексанс» обіграли «Джексонвілл Джагуарс» з рахунком 34:31 у матчі НФЛ на стадіоні «Вемблі» в Лондоні, Велика Британія. Перемогу «Тексанс» приніс 49-ярдовий філд-гол Каїмі Фербейрна, виконаний із завершенням ігрового часу, повідомляє Sky Sports News.

Розв'язка в останні хвилини

За дві хвилини до завершення зустрічі кікер «Джагуарс» Кем Літтл реалізував філд-гол із 60 ярдів і зрівняв рахунок — 31:31. Перед цим Тревіс Гантер перехопив передачу квотербека «Х'юстона» Сі Джея Страуда в ендзоні, зупинивши 12-розіграшну атаку суперників.

У вирішальній атаці Страуд віддав передачу на 19 ярдів Вуді Марксу за третьої спроби та двох ярдів до першого дауну. Це дозволило «Тексанс» увійти в зону для удару, після чого Фербейрн реалізував спробу з 49 ярдів.

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Статистика квотербеків і перебіг матчу

Страуд завершив гру з 312 пасовими ярдами, трьома тачдаунами й одним перехопленням, яке стало для нього першим у сезоні. Джейлін Ноел упіймав чотири передачі на 107 ярдів і заніс тачдаун. Гантер став першим із 2002 року гравцем, який в одному матчі заніс тачдаун і зробив перехоплення.

Квотербек «Джексонвілла» Тревор Лоренс виконав 24 з 41 передачі на 306 ярдів, чотири тачдауни та одне перехоплення. Після першої половини «Х'юстон» вів 17:14, а на старті третьої чверті збільшив перевагу до 24:14 завдяки 13-ярдовому тачдауну Ноела. «Джагуарс» скоротили відставання після одноручного прийому Нейта Беркірхера, а згодом Гантер упіймав семиярдову передачу Лоренса на тачдаун. Після матчу баланс «Тексанс» становить 2-4, «Джагуарс» — 4-2.

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