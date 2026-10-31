Тенісист Алькарас обіграв Медведєва та вийшов до фіналу у Відні — Cyprus Mail

Іспанський тенісист Карлос Алькарас у Відні переміг Данііла Медведєва з рахунком 6:4, 7:6 (7:2) у півфіналі Vienna Open. Алькарас уперше зіграє у фіналі цього турніру, повідомляє Cyprus Mail.

Перемога за 96 хвилин

У першому сеті Алькарас отримав сетпойнт після подвійної помилки Медведєва та реалізував його. У другій партії Медведєв активізувався та перевів сет на тайбрейк. Там іспанець провів серію потужних ударів із задньої лінії та завершив матч за 96 хвилин.

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37-й фінал у турі

Цей фінал стане для Алькараса 37-м на рівні ATP у кар'єрі та п'ятим у поточному сезоні. Він також здобув 25-ту поспіль перемогу на турнірах категорії ATP 500.

Результат став для другого сіяного іспанця реваншем за поразку від Медведєва у півфіналі Indian Wells у березні — тоді Медведєв завдав Алькарасу першої поразки сезону. Водночас Алькарас перервав семиматчеву переможну серію суперника. Обидва тенісисти вже кваліфікувалися на підсумковий турнір ATP Finals, який відбудеться наступного місяця. У недільному фіналі Алькарас зіграє з переможцем матчу між Александером Звєрєвим та Алексом де Мінором.

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