Тенісист Давидович Фокіна вибив Гуркача у Шанхаї — Interia Sport

Іспанський тенісист Алехандро Давидович Фокіна переміг поляка Губерта Гуркача в четвертому колі турніру ATP Masters 1000 у Шанхаї, Китай. Матч завершився з рахунком 1:6, 6:3, 7:6(6) на користь іспанця, який уперше в кар’єрі вийшов до чвертьфіналу шанхайського турніру, повідомляє Interia Sport.

Перемога після тайбрейку

Гуркач упевнено розпочав зустріч: він двічі зробив брейк у стартових геймах і виграв перший сет 6:1. У другій партії Давидович Фокіна перехопив ініціативу, повів 4:1 після брейку в четвертому геймі та зрівняв рахунок за сетами — 6:3.

У вирішальній партії тенісисти не допустили брейків до тайбрейку. Гуркач мав чотири брейк-пойнти у двох геймах, але не реалізував жодного. На тайбрейку поляк відіграв дві матчболи, однак Давидович Фокіна все ж довів матч до перемоги.

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Шлях Гуркача на турнірі

У Шанхаї Гуркач до цього переміг австралійця Джеймса Дакворта, серба Новака Джоковича та представника Китаю Ї Чжоу. Раніше Давидович Фокіна обіграв Гуркача у фіналі турніру ATP 250 у Ченду.

У чвертьфіналі Давидович Фокіна зіграє з французом Артуром Геа, який у попередніх раундах здолав Бена Шелтона та Якуба Меншика.

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