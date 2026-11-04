Тенісист Джокович не вийшов на Підсумковий турнір ATP — Sky Sports News

У Парижі, Франція, Новак Джокович поступився австралійцю Рінкі Хіджікаті у другому колі турніру Rolex Paris Masters — 6:2, 3:6, 3:6. Поразка позбавила 39-річного серба шансів кваліфікуватися на Підсумковий турнір ATP у Турині, повідомляє Sky Sports News.

Поразка від 83-ї ракетки світу

Джокович, який сім разів перемагав на турнірі в Парижі, вдало почав матч проти 25-річного Хіджікати, 83-ї ракетки світу. Однак після виграного першого сету він поступився у двох наступних партіях.

Щоб зберегти шанси на путівку до Турина, Джоковичу потрібно було дістатися щонайменше півфіналу в Парижі. Це лише другий випадок за 20 сезонів, коли він не зіграє на Підсумковому турнірі ATP: у 2017 році тенісист пропустив змагання через травму ліктя.

Після матчу Хіджіката сказав, що в першому сеті суперник перегравав його, однак австралієць зумів витримати напругу та агресивніше діяти у вирішальні моменти.

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Звєрєв також вибув у Парижі

У другому колі турніру несподівано програв і перша ракетка світу Александр Звєрєв. Німець поступився італійцю Лоренцо Музетті з рахунком 6:7 (5:7), 2:6, хоча в тайбрейку першого сету вів 5:2.

Звєрєв уперше очолив рейтинг ATP у понеділок. За даними видання, він став першим тенісистом в історії, який програв у двох сетах свій дебютний матч у статусі першої ракетки світу.

Також у Парижі Франсіс Тіафо програв французу Кантену Алісу, не реалізувавши чотири матчболи. Цей результат гарантував Артуру Фісу участь у Підсумковому турнірі ATP. Данило Медведєв вибув після поразки від Ігнасіо Бусе — 4:6, 4:6.

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