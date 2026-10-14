Тенісист Гаель Монфіс завершив кар’єру — RMF24

Французький тенісист Гаель Монфіс завершив кар’єру 5 жовтня. Це підтвердила Міжнародна агенція з доброчесності в тенісі (ITIA), повідомляє RMF24. У 2016 році Монфіс посідав шосте місце у світовому рейтингу ATP — найвище у своїй кар’єрі.

Не зіграє в Ліоні та Парижі

40-річний спортсмен отримав вайлдкард на турнір ATP 250 у Ліоні, запланований на 19–25 жовтня. Він також мав намір попрощатися з тенісом на турнірі серії Masters 1000 у Парижі, який відбудеться 2–8 листопада.

Однак після подання заяви про включення до списку тенісистів, які припинили участь у змаганнях, Монфіс утратив право брати участь у турнірах щонайменше на шість місяців. Правила ITIA передбачають, що гравці з цього списку мають залишатися доступними для раптового антидопінгового тестування впродовж щонайменше пів року перед можливим поверненням до змагань.

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13 титулів ATP

За кар’єру Монфіс виграв 13 турнірів ATP. Він двічі діставався півфіналу турнірів Великого шолома — на French Open у 2008 році та US Open у 2016-му — і тричі виходив до фіналу Masters 1000: у Парижі в 2009 і 2010 роках та в Монте-Карло у 2016-му.

На початку сезону 2025 року француз переміг на турнірі в Окленді у віці 38 років і став найстаршим із 1977 року тенісистом, який здобув титул ATP. Згодом цей рекорд перевершив серб Новак Джокович. Останній офіційний матч Монфіс провів на початку вересня у другому колі US Open у Нью-Йорку. Монфіс є чоловіком української тенісистки Еліни Світоліної. Він був останнім із французьких «чотирьох мушкетерів» свого покоління, хто продовжував кар’єру після Жо-Вільфріда Тсонга, Жиля Сімона та Рішара Гаске.

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