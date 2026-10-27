Тенісист Гуркач обіграв Бергса в Базелі, далі зіграє з Руне — Interia Sport

Польський тенісист Губерт Гуркач переміг бельгійця Зізу Бергса в першому колі турніру ATP 500 у Базелі, Швейцарія. Матч 27 жовтня завершився з рахунком 3:6, 6:3, 6:4. У поєдинку за вихід до чвертьфіналу Гуркач зустрінеться з Гольгером Руне, повідомляє Interia Sport.

Програний перший сет

Бергс зробив брейк у четвертому геймі стартової партії та повів 3:1. Гуркач мав дві можливості відіграти подачу суперника у сьомому геймі, однак бельгієць утримав перевагу й виграв сет 6:3.

У другій партії тенісисти впевнено брали свої подачі до восьмого гейму. У третьому геймі Гуркач відігрався з 0:30 на власній подачі. За рахунку 4:3 на свою користь він реалізував брейкпойнт завдяки форхенду, а потім відіграв два брейкпойнти на своїй подачі та зрівняв рахунок за сетами — 6:3.

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Вирішальний брейк Гуркача

На початку вирішального сету Гуркач відіграв три брейкпойнти за рахунку 0:40 у геймі на власній подачі. Згодом він використав третю нагоду на брейк і вийшов уперед. Бергс мав шанс скоротити відставання у восьмому геймі, коли повів 30:15 на прийомі, але поляк не дозволив супернику зробити зворотний брейк.

Перед турніром у Базелі Гуркач посідав 28-ме місце у рейтингу ATP, повернувшись до топ-30 після 16-місячної перерви. Бергс раніше переміг Карлоса Алькараса на турнірі в Шанхаї. Руне, який стане наступним суперником Гуркача, кілька тижнів тому повернувся до змагань після майже річної паузи через повний розрив ахіллового сухожилля.

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