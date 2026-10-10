Тенісист Гуркач зіграє з Чжоу Ї 11 жовтня в Шанхаї — Interia Sport

Польський тенісист Губерт Гуркач проведе матч третього кола турніру ATP 1000 у Шанхаї, Китай, проти китайця Чжоу Ї 11 жовтня. Поєдинок на центральному корті запланований другим у програмі дня після зустрічі Бена Шелтона та Артура Геа, повідомляє Interia Sport.

Час початку матчу

Ігровий день на центральному корті розпочнеться о 12:00 за місцевим часом, або о 6:00 за польським часом. Відповідно, матч Гуркача з Чжоу Ї, за оцінкою видання, може початися приблизно між 7:30 та 8:00 за польським часом.

Шлях тенісистів до третього кола

У другому колі Гуркач переміг Новака Джоковича з рахунком 6:4, 6:3. Це була перша перемога польського тенісиста над сербом. Перед цим він обіграв Джеймса Дакворта — 6:3, 7:6(4).

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Чжоу Ї, який посідає 277-ме місце в рейтингу ATP, бере участь у турнірі за вайлд-кард. У п'ятницю 21-річний китайський тенісист несподівано вибив з турніру італійця Лоренцо Музетті.

До виступу в Шанхаї Гуркач дійшов до фіналу турніру в Ченду, де поступився Алехандро Давидовичу Фокіні, а в Пекіні програв у півфіналі Алексу де Мінору.

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