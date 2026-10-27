Тенісист Монфіс пов’язав завершення кар’єри з розставанням — Interia Sport

Французький тенісист Гаель Монфіс під час трансляції на Twitch заявив, що проблеми в особистому житті та болісне розставання з Еліною Світоліною вплинули на його рішення достроково завершити кар’єру. Про це повідомляє Interia Sport.

Вплив розставання

За словами Монфіса, розрив зі Світоліною сильно його зачепив. Він сказав, що не може тренуватися так, як хотів би, та не перебуває у найкращому психологічному стані. Тенісист також розповів, що став менше тренуватися і гірше харчуватися.

Монфіс наголосив, що рішення завершити стосунки ухвалила Світоліна, однак він поважає її вибір. Французький спортсмен закликав інших також із повагою поставитися до цього рішення та зазначив, що тенісистка не зробила нічого поганого.

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Спілкування заради доньки

Монфіс сказав, що вони зі Світоліною залишаються близькими та багато спілкуються, зокрема через їхню доньку Скаї. За його словами, пара намагалася зберегти стосунки, проте Світоліна почувалася в них недобре.

Кількома днями раніше Світоліна повідомила в соцмережах про завершення стосунків із Монфісом. За даними видання, одним із чинників її рішення вона назвала війну в Україні, що триває з 2022 року. Після цього тенісистка зіткнулася з критичними коментарями в мережі, а Монфіс публічно став на її захист.

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