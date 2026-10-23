Тенісист Монфіс засудив критику Світоліної після розставання — Sky Sports

Французький тенісист Гаель Монфіс засудив онлайн-критику на адресу Еліни Світоліної після того, як вона оголосила про їхнє розставання. У дописі в Instagram він назвав реакцію частини користувачів недоброзичливою щонайменше та отруйною щонайбільше, повідомляє Sky Sports.

Позиція Монфіса

Монфіс зазначив, що Світоліна не була зобов’язана пояснювати своє рішення, однак вирішила відверто розповісти про його причини. За його словами, частина людей вважала її пояснення недостатнім, після чого тенісистка зіткнулася з критикою, яку він засудив.

Тенісист наголосив, що, хоча вони більше не є парою, вони залишаються родиною. Він заявив, що поважає вибір і причини Світоліної та що вони й надалі підтримуватимуть і піклуватимуться одне про одного, зокрема як батьки спільної доньки Скай.

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Заява Світоліної про розставання

Світоліна раніше повідомила в Instagram, що завершення шлюбу стало для неї дуже складним рішенням. Вона пов’язала його, зокрема, з внутрішнім впливом війни Росії проти України та потребою знову знайти себе. Тенісистка наголосила, що в цій ситуації немає винних, а їхня родина не припиняє існувати.

Світоліна і Монфіс одружилися у 2021 році та виховують чотирирічну доньку. Як зазначає видання, Монфіс планував завершити кар’єру після паризького Masters, однак його поразка в матчі другого кола US Open проти Лернера Тьєна стала останньою у професійному тенісі.

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