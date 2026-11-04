Тенісист Музетті переміг першу ракетку світу Звєрєва на Paris Masters — Channel NewsAsia

Італійський тенісист Лоренцо Музетті переміг першу ракетку світу Александра Звєрєва в 1/16 фіналу турніру Paris Masters у Нантері, Франція. Матч завершився з рахунком 7:6 (7:5), 6:2 на користь 24-річного італійця.

Як повідомляє Channel NewsAsia, Звєрєв очолив світовий рейтинг у понеділок, однак уже в першому матчі після цього зазнав поразки. За кілька днів до Paris Masters 29-річний німець поступився австралійцю Алексу де Мінору в півфіналі турніру у Відні.

Перелом у тайбрейку

У першому сеті суперники дійшли до тайбрейку. Музетті виграв шість із семи останніх розіграшів і забрав партію. У другому сеті він зробив брейк за рахунку 2:1, а згодом ще раз виграв гейм на подачі Звєрєва, повівши 5:2.

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За одну годину і 40 хвилин Музетті виконав 29 віннерів та подав вісім ейсів. Після цієї перемоги його баланс особистих зустрічей зі Звєрєвим становить 4:2.

Сезон обох тенісистів

Музетті посідає 24-те місце у світовому рейтингу та раніше був п’ятою ракеткою світу. Упродовж сезону-2026 він мав проблеми з травмами. На Australian Open італієць знявся у чвертьфіналі проти Новака Джоковича, ведучи за сетами 2:0. Минулого місяця Музетті здобув титул у Ліоні, перервавши чотирирічну паузу без титулів.

Звєрєв цього сезону виграв свій перший титул Grand Slam на Відкритому чемпіонаті Франції, а потім здобув другий мейджор на US Open. Також він гарантував собі участь у підсумковому турнірі ATP Finals у Турині.

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