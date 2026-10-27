Тенісист Рафаель Надаль зіграє на MGM Slam у Лас-Вегасі — Interia Sport

Іспанський тенісист Рафаель Надаль повідомив, що візьме участь у виставковому турнірі MGM Slam у Лас-Вегасі, США. Змагання заплановані на останні дні лютого 2027 року, перед турніром ATP в Індіан-Веллсі.

Повернення на виставковий корт

Про участь у події Надаль оголосив у соціальних мережах. Як повідомляє Interia Sport, у відеозверненні він згадав виступ у Лас-Вегасі 2024 року та зазначив, що зберіг хороші спогади про атмосферу й глядачів.

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У 2024 році в Лас-Вегасі відбувся виставковий матч між Надалем і Карлосом Алькарасом, який транслював Netflix. У наступні роки формат події змінили та вирішили провести турнір MGM Slam.

Кар'єра Надаля

Надаль завершив тенісну кар'єру у другій половині 2024 року. За час виступів він здобув 22 титули Grand Slam в одиночному розряді, зокрема 14 разів перемагав на Ролан Гаррос. Загалом іспанець виграв 92 одиночні турніри. В останні роки кар'єри він мав проблеми зі здоров'ям, які вплинули на його рішення завершити виступи.

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