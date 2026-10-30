Тенісист Штруфф уперше переміг Джоковича в Базелі — Interia Sport

Німецький тенісист Ян-Леннард Штруфф переміг Новака Джоковича в другому колі турніру ATP 500 Swiss Indoors Basel у Базелі, Швейцарія, та вийшов до чвертьфіналу. Для Штруффа це перша перемога над сербом: до цього він програв Джоковичу всі вісім очних матчів.

Три сети та два тай-брейки

Матч, який відбувся 29 жовтня, тривав майже три години. Перший сет завершився тай-брейком, де Джокович був сильнішим — 7:4. У другій партії за рахунку 6:5 Штруфф реалізував брейк-пойнт на подачі суперника та зрівняв рахунок за сетами.

У вирішальній партії Джокович мав дві можливості зробити брейк, але не скористався ними. Долю сету знову визначив тай-брейк, у якому переміг Штруфф.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Перевага німця на подачі

За даними Interia Sport, Штруфф виконав 27 ейсів проти 21 у Джоковича та суттєво перевершив суперника за кількістю віннерів — 66 проти 43. У чвертьфіналі німець зіграє з португальцем Нуну Боржешем.

Перед турніром у Базелі Джокович у першому матчі обіграв Уго Умбера — 4:6, 6:3, 6:4. Раніше в жовтні серб поступився Губерту Гуркачу в Шанхаї з рахунком 4:6, 3:6. У рейтингу ATP Race Джокович посідав 11-те місце, а його шанси кваліфікуватися на ATP Finals видання оцінило як математичні.

Читай нас у