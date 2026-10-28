Тенісист Стен Вавринка завершив кар’єру після матчу в Базелі — ABC News Australia

Швейцарський тенісист Стен Вавринка завершив професійну кар’єру після поразки в першому колі домашнього турніру Swiss Indoors у Базелі, Швейцарія. У заключному матчі 41-річний спортсмен поступився восьмому сіяному чеху Їржі Легечці з рахунком 5:7, 6:7 (2), повідомляє ABC News.

Останній матч у Базелі

Останнім ударом Вавринки у професійному тенісі став бекхенд, який вилетів за межі корту. Глядачі на трибунах голосно висловили розчарування після завершення матчу.

Вавринка став професіоналом у 2002 році. У грудні 2025 року він оголосив, що сезон 2026 року буде для нього останнім у турі. Протягом прощального сезону тенісиста тепло проводжали на турнірах.

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Перед останнім матчем Вавринка сказав, що прагнув упродовж кар’єри віддавати всі сили, боротися та грати на сто відсотків у кожному поєдинку — з поваги до себе, суперника, турніру й уболівальників. За його словами, саме так можна піти зі спорту без жалю.

Три титули Великого шолома

Вавринка виграв три турніри Великого шолома. У фіналі Australian Open 2014 року він переміг Рафаеля Надаля, а у фіналах Відкритого чемпіонату Франції 2015 року та US Open 2016 року здолав Новака Джоковича. У кожному з цих фіналів його суперником був тодішній перший номер світового рейтингу.

Найвищою позицією Вавринки у світовому рейтингу було третє місце у 2014 році. За кар’єру він здобув 16 титулів на рівні туру. Разом із Роджером Федерером він також виграв для Швейцарії парний розряд Олімпіади 2008 року в Пекіні, а у 2014 році вони допомогли країні вперше здобути Кубок Девіса.

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