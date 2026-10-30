Тенісист Звєрєв розгромив Фері та вийшов до півфіналу у Відні — BBC Sport

Німецький тенісист Александр Звєрєв переміг британця Артура Фері з рахунком 6:0, 6:2 у чвертьфіналі Vienna Open у Відні та вийшов до півфіналу турніру. Для перемоги першому сіяному знадобилося 58 хвилин, повідомляє BBC Sport.

Перевага Звєрєва у чвертьфіналі

Звєрєв віддав лише шість очок на власній подачі. У матчі він заробив дев’ять брейкпойнтів і реалізував п’ять із них. Фері перед цим переміг італійця Лоренцо Музетті, колишню п’яту ракетку світу, та пробився до чвертьфіналу.

Британець не мав оптимального вигляду впродовж матчу. Наприкінці перемоги над Музетті в четвер він отримував медичну допомогу для ноги.

Це була повторна зустріч тенісистів після півфіналу Вімблдону цього літа, де Звєрєв також виграв у двох сетах. Німець після матчу відзначив тактичну гру суперника та його результати у дебютному сезоні в Турі.

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Наступний суперник і боротьба за рейтинг

У півфіналі Звєрєв зіграє проти австралійця Алекса де Мінора або італійця Маттео Берреттіні. Німецький тенісист претендує на третій титул сезону після перемог на Відкритому чемпіонаті Франції та US Open.

Звєрєв має очолити світовий рейтинг, змінивши на першій позиції Янніка Сіннера. Він стане другим німцем після Бориса Беккера, який підніметься на перше місце чоловічого рейтингу; Беккер досяг цього у 1991 році.

Інші півфіналісти

В іншому півфіналі іспанець Карлос Алькарас зустрінеться з росіянином Даніїлом Медведєвим. Алькарас у чвертьфіналі обіграв американця Томмі Пола — 6:4, 7:6 (7:2), а Медведєв переміг француза Адріана Маннаріно — 6:2, 6:3. Цей результат забезпечив Медведєву участь у підсумковому турнірі ATP Finals.

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