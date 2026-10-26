Тенісистка Белінда Бенчич знялася з турніру WTA в Токіо — Interia Sport

Швейцарська тенісистка Белінда Бенчич знялася з турніру WTA 500 Toray Pan Pacific Open у Токіо через травму правої щиколотки. Торік вона виграла японські змагання, тому цього сезону не зможе захистити титул. Про це повідомляє Interia Sport.

Зміни у сітці турніру

Бенчич була четвертою сіяною в Токіо та мала розпочати виступи з другого кола. Рейтинг, за яким формували посів, відводив їй 14-те місце, однак згодом швейцарка опустилася на шість позицій. У джерелі зазначають, що зняття з турніру може ускладнити її становище на початку наступного сезону.

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Раніше участь у турнірі припинила польська тенісистка Мая Хвалінська, яка мала другий номер посіву. В офіційному повідомленні для WTA причиною назвали м'язовий біль у стегні, водночас її тренер Ярослав Маховський згадував також проблеми з ліктем. Місце Хвалінської в сітці посіла австралійка Кімберлі Біррелл, яка вийшла до другого кола.

Найближчі заявки Бенчич

Бенчич заявлена на турнір WTA 250 у Гонконзі, запланований на 2–8 листопада. Також вона має заявку на виїзний матч Кубка Біллі Джин Кінг проти Таїланду, який відбудеться 21–22 листопада в Нонтхабурі. Водночас її поєдинок у Нінбо проти польки Катажини Кави може залишитися останнім матчем швейцарки цього сезону. Для Кави перемога над Бенчич стала першою над настільки високо рейтинговою суперницею.

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