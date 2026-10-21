Тенісистка Боузкова перемогла Захарову на WTA 500 у Нінбо — Interia Sport

Чеська тенісистка Марі Боузкова обіграла Анастасію Захарову з рахунком 7:5, 6:2 у другому колі турніру WTA 500 у Нінбо. Захарова потрапила до основної сітки як «щаслива невдаха» кваліфікації та замінила Ігу Свьонтек, яка знялася зі змагань.

Камбeк у першому сеті

За даними Interia Sport, Захарова, яка посідала 111-те місце в рейтингу WTA, вдало розпочала матч проти 26-ї ракетки світу. Вона зробила брейк у стартовому геймі та повела 3:0.

Боузкова скоротила відставання, а за рахунку 3:5 у першій партії відіграла сетбол. У наступному геймі чеська тенісистка також відіграла ще три сетболи. За рахунку 5:5 Боузкова виграла два гейми поспіль і завершила сет з рахунком 7:5.

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Вихід до чвертьфіналу

У другому сеті Боузкова швидко захопила ініціативу та повела 3:0. За рахунку 5:2 вона реалізувала матчбол на подачі Захарової, оформивши перемогу в партії 6:2.

У чвертьфіналі Боузкова зіграє проти Сорани Кирсті або Сари Бейлек. Свьонтек відмовилася від участі в турнірі через тривалі проблеми з лівим стегном і, як зазначає видання, завершила сезон.

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