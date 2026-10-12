Тенісистка Чжен знялася з Wuhan Open через травму плеча — Interia Sport

Тенісистка Чжен Ціньвень знялася з турніру WTA 1000 Wuhan Open у китайському Ухані через травму правого плеча. Як повідомляє Interia Sport, через це не відбудеться її можливий матч з Аріною Соболенко в другому колі змагань.

Заміна у сітці

Чжен мала здобути одну перемогу, щоб зустрітися із Соболенко. Після зняття китаянки її місце в турнірній сітці посіла колумбійка Каміла Осоріо. Вона зіграє з американкою Енн Лі за право вийти на матч проти Соболенко.

Також перед початком змагань від участі відмовилася Мірра Андрєєва, яка мала третій номер посіву. Її зняття спричинило зміну позиції американки Іви Йович: тенісистка, посіяна під десятим номером, отримала вільний жереб у першому колі.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Участь польських тенісисток

Wuhan Open стартує в понеділок і завершиться в неділю. Це останній у сезоні турнір категорії WTA 1000, який триватиме сім днів. Вісім тенісисток, серед яких Іга Швьонтек, розпочнуть виступи з другого кола.

Магдалена Френх замінила в сітці українку Олександру Олійникову, яка знялася з турніру, та в понеділок має зіграти з Мананчаєю Савангкаев. Переможниця цього матчу стане першою суперницею Швьонтек. Мая Хвалінська почне турнір поєдинком з Маяр Шеріф.

Читай нас у