Тенісистка Дарія Снігур у Вухані вибила Мертенс — Interia Sport

Українська тенісистка Дарія Снігур у Вухані, Китай, перемогла бельгійку Елізе Мертенс у другому колі турніру WTA 1000 з рахунком 6:4, 7:5. Про це повідомляє Interia Sport. Кількома днями раніше Мертенс обіграла Ігу Свьонтек на турнірі в Пекіні.

Перебіг матчу

Снігур, яку тренує Давид Цельт, на початку матчу повела 3:0. Мертенс згодом зрівняла рахунок у першій партії, однак українка знову зробила брейк і виграла сет 6:4.

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У другому сеті Мертенс вела 4:2 та мала 40:0 на власній подачі, щоб повести 5:3. Проте відтоді Снігур виграла всі наступні гейми та завершила матч перемогою — 7:5 у другій партії.

Матч із Дженіс Т’єн

У третьому колі Снігур зіграє з Дженіс Т’єн. Поразка Мертенс означає, що вона не зустрінеться з Ариною Соболенко в 1/8 фіналу, як це могло статися за турнірною сіткою. Перед турніром у Вухані бельгійка здобула чотири перемоги в одиночному розряді в Пекіні, зокрема над Єленою Остапенко, Коко Гофф і Свьонтек.

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