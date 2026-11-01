Тенісистка Дарт виграла дебютний титул WTA в Гуанчжоу — Sky Sports News

Британська тенісистка Гаррієт Дарт виграла перший у кар’єрі титул Туру WTA на турнірі Guangzhou Open, перемігши у вирішальному матчі австрійку Ліллі Таггер. Поєдинок завершився з рахунком 4:6, 6:3, 6:4.

Шлях через кваліфікацію

Дарт розпочала виступ на турнірі з кваліфікації та зуміла дійти до вирішального матчу. Її суперниця Таггер була посіяна під четвертим номером. Дарт представляє Велику Британію, а Таггер — Австрію.

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Перебіг фіналу

Після поразки у першому сеті з рахунком 4:6 Дарт виграла другу партію — 6:3. У вирішальному сеті британка перемогла 6:4 та здобула титул у трисетовому матчі. Вона відігралася після стартової поразки та завершила поєдинок перемогою у двох наступних сетах.

Фінал відбувся у неділю, 1 листопада 2026 року. Як повідомляє Sky Sports, для Дарт цей успіх став першим титулом на рівні Туру WTA.

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