Тенісистка Джойнт перемогла 16-ту ракетку світу в Токіо — ABC News Australia

Австралійська тенісистка Мая Джойнт обіграла румунку Сорану Кирстю в матчі Pan Pacific Open у Токіо, Японія, та вийшла до 1/8 фіналу турніру. Джойнт здобула перемогу над шостою сіяною змагань із рахунком 6:3, 7:6 (7:4), повідомляє ABC News.

Перемога над фавориткою

Перед стартом турніру категорії WTA 500 Джойнт посідала 94-те місце у світовому рейтингу — на 78 позицій нижче за Кирстю, яка є 16-ю ракеткою світу. У лютому австралійка піднімалася до найвищої у кар’єрі 28-ї позиції, однак протягом року її рейтинг знижувався.

Перемога в Токіо стала продовженням успішного періоду для Джойнт. Минулого місяця вона дійшла до фіналу Korea Open у Сеулі, де поступилася співвітчизниці Кім Біррелл з рахунком 4:6, 2:6. Для Біррелл цей титул став першим на рівні WTA.

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Наступні матчі

У 1/8 фіналу Джойнт зіграє проти іспанки Крістіни Букши, 42-ї ракетки світу. У попередньому матчі Букша перемогла француженку Діан Паррі з рахунком 7:5, 6:1.

Ще одна австралійка Талія Гібсон, яка нещодавно дійшла до фіналу турніру в Сінгапурі, перемогла кваліфаєрку Дарію Касаткіну — 6:0, 7:5. Гібсон виграла перші вісім геймів поспіль, але в другому сеті Касаткіна змусила її докласти зусиль. У наступному раунді суперницею австралійки стане восьма сіяна філіппінка Алеандра Еала.

На турнірі в Гуанчжоу американка Вінус Вільямс програла австрійській тенісистці Ліллі Таггер — 2:6, 2:6. Для 46-річної Вільямс це стала 13-та поразка в одиночному розряді цього року. Різниця у віці між Вільямс і 18-річною Таггер — 28 років — може бути рекордною для матчу WTA Tour, зазначає джерело.

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