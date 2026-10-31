Тенісистка Гаррієт Дарт уперше вийшла до одиночного фіналу WTA Tour у Гуанчжоу — BBC Sport

Британська тенісистка Гаррієт Дарт уперше в кар’єрі зіграє в одиночному фіналі WTA Tour. У півфіналі Guangzhou Open у китайському Гуанчжоу 30-річна кваліфаєрка перемогла 16-річну володарку вайлдкарду Сунь Сіньжань із рахунком 5:7, 7:6, 6:0.

Як повідомляє BBC Sport, матч тривав трохи менш як дві з половиною години. Дарт не змогла подати на перший сет за рахунку 5:4, а в другій партії двічі робила брейк — у першому та п’ятому геймах, однак суперниця одразу відігравалася.

Перебіг другого сету

У другому сеті британка двічі подавала, щоб залишитися в матчі, та перевела партію на тайбрейк. Дарт виграла його з рахунком 7:1. У вирішальному сеті вона не віддала суперниці жодного гейму й виграла 28 із 41 розіграшу.

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Сунь, чинна чемпіонка юніорського US Open, у заключній частині матчу мала емоційні та фізичні труднощі. Китаянка також брала медичну перерву для лікування лівої ноги.

Фінал і рейтинг

Для Дарт це був лише другий одиночний півфінал на рівні WTA Tour. Раніше вона доходила до цієї стадії на Transylvania Open 2024 року. У фіналі британка зіграє проти четвертої сіяної Ліллі Таггер або Кейтлін Кеведо.

Перемога в Гуанчжоу гарантуватиме Дарт повернення до першої сотні рейтингу WTA. Наразі вона піднялася на 14 позицій і посідає 101-ше місце в live-рейтингу. Раніше тенісистка шість разів виходила до фіналів WTA Tour у парному розряді та виграла два титули.

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