Тенісистка Іга Свьонтек не зіграє на WTA Finals після зняття в Нінбо — RMF24

Тенісистка Іга Свьонтек знялася з турніру WTA в китайському Нінбо через проблему з лівим стегном. Це рішення позбавило польку шансу випередити Кароліну Мухову в рейтингу WTA Race та кваліфікуватися на підсумковий турнір сезону WTA Finals.

Як повідомляє RMF24, проблеми з лівим стегном у Свьонтек виникли під час турніру WTA 1000 в Ухані. Там вона програла в півфіналі Маї Хвалінській. Дев'яту ракетку світу виключили із сітки змагань у Нінбо, а її місце посіла Анастасія Захарова.

Рішення про відновлення

У заяві, поширеній організаторами турніру в Нінбо, Свьонтек зазначила, що впродовж останніх тижнів мала повторювану проблему з лівим стегном. За її словами, після ретельного аналізу вона вирішила взяти паузу для відпочинку та відновлення. Тенісистка подякувала організаторам і вболівальникам, які чекали на її виступ.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Свьонтек ще може взяти участь у WTA Finals як запасна тенісистка. У підсумковому турнірі сезону виступають вісім найкращих гравчинь за рейтингом WTA Race.

Інші польські тенісистки

Раніше з турніру в Нінбо також знялася Мая Хвалінська. За даними видання, причиною стала втома після напружених змагань в Ухані, які вона виграла. Єдиною полькою серед учасниць турніру залишилася Катажина Кава: у вівторок близько 13:00 вона мала зіграти матч першого кола проти українки Дар'ї Снігур.

Читай нас у