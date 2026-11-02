Тенісистка Іга Свьонтек опустилася на дев’яте місце рейтингу WTA — Interia Sport

Менш ніж за тиждень до старту WTA Finals в Індіан-Веллсі WTA опублікувала оновлений рейтинг. Польська тенісистка Іга Свьонтек опустилася на дев’яте місце, пропустивши вперед чешку Лінду Носкову. Як повідомляє Interia Sport, у новому рейтингу врахували списання очок за торішній підсумковий турнір у Ер-Ріяді та всі штрафи за недостатню кількість зіграних турнірів категорії WTA 500.

Свьонтек втратила 201 очко

З доробку Свьонтек відняли 201 очко: 200 балів за перемогу в матчі WTA Finals минулого року та ще одне очко. Замість результату на турнірі в Бад-Гомбурзі, де полька програла в першому колі, до її рейтингу зарахували штрафний нуль.

Свьонтек має 4188 очок і поступається Носковій, яка посідає восьму позицію з 4343 балами. Сьомою залишається Кароліна Мухова — 4665 очок. У матеріалі зазначено, що одного титулу на одному з останніх турнірів WTA 500 у Нінбо або Токіо Свьонтек було б достатньо, щоб випередити чеську тенісистку після списання очок у Мухової.

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Зміни в першій п’ятірці

Лідеркою рейтингу залишається Єлена Рибакіна з 8099 очками. Другою є Аріна Соболенко — 6485 очок, третьою — Мірра Андреєва з 6306 балами. Із рейтингу Соболенко додатково відняли 65 очок, а її перевага над Андреєвою скоротилася до 179 балів.

Також відбулася зміна на четвертому місці: Коко Гофф, яка має 5763 очки, випередила Джессіку Пегулу лише на три бали. Пегула отримала ще один штрафний нуль і тепер має 5760 очок. Шостою в рейтингу є Еліна Світоліна — 5121 очко.

Позиції інших польських тенісисток

Мая Хвалінська втратила одну позицію та посідає 12-те місце з 3016 очками. Магдалена Френх розташувалася на 50-й сходинці, Магда Лінетт — на 68-й. Катажина Кава втратила дев’ять місць і стала 115-ю, а Мартина Кубка досягла особистого рекорду — 145-ї позиції.

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