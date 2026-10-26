Тенісистка Іга Свьонтек піднялася на восьме місце рейтингу WTA — Interia Sport

Польська тенісистка Іга Свьонтек піднялася з дев’ятого на восьме місце в рейтингу WTA, випередивши Лінду Носкову. Свьонтек має 4389 очок, тоді як Носкова — 4353, повідомляє Interia Sport.

Зміна в першій десятці

Перестановка між Свьонтек і Носковою стала єдиною зміною у топ-10 рейтингу, опублікованого 26 жовтня 2026 року. За даними видання, полька вже втратила очки за торішній фінал турніру в Токіо, але наступного тижня з її активу мають списати 200 очок за одну перемогу на WTA Finals у Ер-Ріяді. У такому разі Свьонтек знову опуститься за Носкову.

Перше місце рейтингу посідає Єлена Рибакіна з 9501 очком. Аріна Соболенко йде другою з 7550 очками, а третьою є Мірра Андрєєва — 6306. У першій десятці також розташувалися Джессіка Пегула, Коко Гофф, Еліна Світоліна, Кароліна Мухова та Марта Костюк.

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Позиції інших польських тенісисток

Мая Хвалінська зберегла 11-ту позицію, маючи 3016 очок. Вона виступатиме на турнірі в Токіо та розпочне змагання з 1/8 фіналу. Магдалена Френх посідає 50-те місце, Магда Лінетт — 71-ше.

Катажина Кава піднялася на рекордну для себе 106-ту позицію після виходу до чвертьфіналу турніру WTA 500 у Нінбо. На цьому турнірі вона стала єдиною тенісисткою, яка виграла сет у Рибакіної. Наступного тижня Кава має виступити на змаганнях WTA 250 у Мадрасі.

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