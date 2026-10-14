Тенісистка Іга Свьонтек вийшла на сьоме місце за перемогами WTA 1000 — Interia Sport

В Ухані тенісистка Іга Свьонтек перемогла Магдалену Френх у матчі 1/16 фіналу турніру WTA 1000. Цей успіх став для польки 149-м у матчах на турнірах цієї категорії та дозволив їй одноосібно посісти сьоме місце в історичному списку за кількістю таких перемог, повідомляє Interia Sport.

Перемога після старту 0:2

Свьонтек програла два перші гейми зустрічі, але загалом віддала Френх три гейми. Це був другий очний матч тенісисток і перший від липня 2022 року. Як і в їхній попередній зустрічі, Френх виграла у Свьонтек три гейми.

Після матчу Свьонтек зазначила, що на початку припускалася помилок, однак зберігала спокій. Вона також відзначила стабільну гру суперниці та сказала, що мала діяти дисципліновано й уважно стежити за перебігом поєдинку.

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Місце у списку перемог WTA 1000

Завдяки 149-й перемозі Свьонтек випередила Серену Вільямс, яка має 148 виграних матчів на турнірах WTA 1000. Попереду польської тенісистки залишається Аріна Соболенко з 156 перемогами. Лідеркою списку є Вікторія Азаренко — 209 виграних матчів. Далі розташувалися Симона Халеп із 186 перемогами, Каролін Возняцкі з 183, Петра Квітова зі 181 та Агнешка Радванська зі 175.

Формат турнірів WTA 1000 з'явився в календарі у 2009 році. За даними видання, Азаренко виграла 10 таких турнірів, тоді як Свьонтек має 12 титулів, а Соболенко — 11.

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