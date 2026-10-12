Тенісистка Іга Свьонтек зіграє з Магдаленою Френх у Вухані — RMF24

Польська тенісистка Іга Свьонтек зіграє з Магдаленою Френх у другому колі турніру WTA 1000 у Вухані, Китай. Френх у першому раунді перемогла представницю Таїланду Мананчаю Савангкео з рахунком 6:3, 7:6 (7:5), повідомляє RMF24.

Перемога Френх у двох сетах

Матч Френх проти Савангкео тривав 1 годину 59 хвилин. Польська тенісистка могла завершити зустріч раніше: за рахунку 5:3 вона не реалізувала три матчболи, а згодом не скористалася ще одним матчболом за 5:4 на власній подачі. Утім, у тайбрейку другого сету Френх довела гру до перемоги.

Френх потрапила до основної сітки турніру як «щаслива невдаха». Вона поступилася у фінальному раунді кваліфікації, але отримала місце в основі після зняття через травму українки Олександри Олійникової. Савангкео також пройшла до змагань через кваліфікацію.

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Попередня зустріч тенісисток

Свьонтек розпочне виступ у Вухані з другого кола, оскільки мала вільний прохід до цього раунду. Раніше тенісистки один раз грали між собою: у 2022 році у Варшаві Свьонтек перемогла Френх із рахунком 6:1, 6:2.

У турнірі також заявлена Мая Хвалінська, яка в першому колі зустрінеться з єгиптянкою Маяр Шериф. У кваліфікації одиночного розряду вибула Магда Лінетт.

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