Тенісистка Іга Свьонтек зіграє з Жасмін Паоліні в Інчхоні — Interia Sport

Тенісистка Іга Свьонтек 25 грудня зіграє з Жасмін Паоліні на виставковому турнірі Hyundai Card Culture Project 32 в Інчхоні, Південна Корея. Переможниця цього матчу наступного дня вийде до півфіналу проти Аріни Соболенко, повідомляє Interia Sport.

Шість учасниць і три дні матчів

У змаганнях візьмуть участь шість тенісисток. Розіграш стартує 25 грудня двома поєдинками: Мірра Андрєєва зустрінеться з Наомі Осакою, а Свьонтек — із Паоліні. Переможниця матчу Андрєєва — Осака у півфіналі зіграє з Єленою Рибакіною.

Рибакіна та Соболенко розпочнуть виступи безпосередньо з півфінальної стадії. Півфінали заплановані на 26 грудня, а фінал має відбутися наступного дня. Призовий фонд турніру становить 1,1 млн доларів.

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Турнір в арені Інчхона

Матчі прийматиме Inspire Arena в Інчхоні — арена місткістю 15 тисяч глядачів, розташована неподалік Сеула. Свьонтек раніше брала участь у міжсезонних турнірах: торік у Шеньчжені вона перемогла Рибакіну та поступилася Ван Сіньюй, а до того виступала у кількох розіграшах World Tennis League.

Після турніру в Інчхоні Свьонтек, Рибакіна, Соболенко та Андрєєва мають зіграти на Brisbane International в Австралії. Для польської тенісистки це буде зміна стартового плану сезону: упродовж останніх чотирьох сезонів її першим турніром був United Cup.

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