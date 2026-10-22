Тенісистка Кава у Нінбо обіграла 14-ту ракетку світу Бенчич — Interia Sport

Польська тенісистка Катажина Кава в китайському Нінбо перемогла Белінду Бенчич у матчі за вихід до чвертьфіналу турніру WTA 500. Поєдинок завершився з рахунком 7:5, 6:2 на користь 33-річної польки.

Перемога над 14-ю ракеткою світу

Перед зустріччю Каву та Бенчич у рейтингу WTA розділяло понад 100 позицій. Бенчич посідала 14-те місце у світовій класифікації. Як повідомляє Interia Sport, перемога та вихід до чвертьфіналу стали найбільшим успіхом Кави в кар'єрі.

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Реакція WTA та наступний матч

Жіноча тенісна асоціація WTA відреагувала на перемогу Кави дописом у соціальній мережі X. Організація охарактеризувала результат двома словами: «Ogromne zwycięstwo».

Чвертьфінальний матч у Нінбо Кава має провести в п'ятницю. Її потенційною суперницею в боротьбі за півфінал може стати Єлена Рибакіна, якщо вона переможе Поліну Кудермєтову в матчі 1/8 фіналу. За даними видання, після турніру полька може піднятися в рейтингу WTA приблизно до 106-го місця.

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