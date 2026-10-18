Тенісистка Кава вийшла в основу WTA Нінбо після зняття Снігур — Interia Sport

Польська тенісистка Катажина Кава пробилася до основної сітки турніру WTA 500 у китайському Нінбо. У фіналі кваліфікації її суперниця, українка Дарія Снігур, припинила матч за рахунку 6:1, 2:0 на користь польки.

Перебіг вирішального матчу

Кава розпочала зустріч із програного гейму на власній подачі, але одразу зробила зворотний брейк. Після цього польська тенісистка виграла решту геймів першого сету та завершила його з рахунком 6:1.

Після першої партії Снігур взяла медичну перерву й потім повернулася на корт. Тенісистки зіграли ще два гейми, які виграла Кава. За рахунку 6:1, 2:0 українська спортсменка відмовилася від продовження матчу, повідомляє Interia Sport.

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Учасниці основної сітки

Перед матчем Кава посідала 127-ме місце в рейтингу WTA, а Снігур — 42-ге. Українка була посіяна під першим номером у кваліфікації та працює під керівництвом Давида Цельта.

Після перемоги Кави в основній сітці Нінбо на той момент були представлені три польські тенісистки: Кава, Іга Свьонтек і Мая Хвалінська. Свьонтек, посіяна під другим номером, має розпочати турнір із другого кола, де зустрінеться з Марі Боузковою або тенісисткою, яка пройде кваліфікацію.

Хвалінська також може зіграти проти кваліфаєрки в першому матчі, якщо вирішить виступити в Нінбо після турніру в Ухані. Магдалена Френх знялася з кваліфікаційного матчу проти Хань Ши за рахунку 1:0 у другому сеті. У стартовому матчі відбору Кави її суперниця Кеті Волинець також припинила гру.

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