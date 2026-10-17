Тенісистка Кербер обіграла Радванську у півфіналі в Люксембурзі — Interia Sport

Німецька тенісистка Анжелік Кербер перемогла польку Агнешку Радванську з рахунком 6:2, 6:4 у півфіналі Luxembourg Ladies Tennis Masters у Люксембурзі. Кербер, яка має польське коріння, захищала титул, здобутий на цьому турнірі торік, повідомляє Interia Sport.

Luxembourg Ladies Tennis Masters є турніром для колишніх професійних тенісисток. У чвертьфіналі Радванська обіграла представницю Франції Татьяну Головін — 6:1, 6:4, а Кербер до матчу з полькою перемогла Моніку Пуїг з рахунком 6:2, 6:3.

Спірний епізод у першому сеті

Радванська вдало розпочала матч, утримавши свою подачу, а згодом мала два брейк-пойнти за рахунку 1:0. Однак Кербер зрівняла рахунок, а в третьому геймі реалізувала другий брейк-пойнт і вийшла вперед.

За рахунку 1:2 Радванська мала два брейк-пойнти, щоб зрівнятися. Під час одного з розіграшів арбітриня на вишці зарахувала подачу Кербер у лінію, з чим польська тенісистка не погодилася. Кербер погодилася переграти очко з першої подачі, після чого виграла два наступні розіграші та повела 3:1.

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Надалі Кербер зробила ще один брейк. Радванська відіграла одну подачу суперниці, проте німкеня знову збільшила відрив до двох брейків і завершила першу партію з рахунком 6:2.

Спроба камбеку не змінила результату

У другому сеті Радванська почала з упевненої гри на власній подачі, але Кербер згодом зробила брейк, а потім збільшила перевагу до 4:1. Полька відіграла один брейк, однак Кербер знову виграла гейм на подачі суперниці та повела 5:2.

Радванська продовжила боротьбу і скоротила відставання до мінімуму. У десятому геймі вона вела 30:15 на подачі Кербер, але німкеня втримала подачу та оформила перемогу 6:2, 6:4. У фіналі Кербер мала зіграти проти Яніни Вікмаєр або Алізе Корне.

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