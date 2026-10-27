Тенісистка Магда Лінетт обіграла Захарову в Гуанчжоу — Interia Sport

Польська тенісистка Магда Лінетт перемогла Анастасію Захарову в першому колі турніру WTA 250 у Гуанчжоу, Китай. Матч тривав 1 годину 54 хвилини та завершився з рахунком 7:6 (8:6), 6:4. Про це повідомляє Interia Sport.

Напружений тай-брейк

У першому сеті суперниці не віддали жодного гейму на власній подачі, тож долю партії визначив тай-брейк. Лінетт повела 2:0, однак Захарова зрівняла рахунок. Після цього польська тенісистка знову мала перевагу у два очки, але росіянка відігралася та вийшла вперед — 6:4.

Лінетт відіграла два сетболи, після чого здобула два наступні очки й виграла тай-брейк 8:6.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Вирішальний брейк у другому сеті

На старті другої партії Захарова зробила брейк, але Лінетт невдовзі відповіла зворотним брейком. У середині сету полька ще раз виграла гейм на подачі суперниці та зберегла перевагу до завершення матчу — 6:4.

Захарова потрапила до основної сітки турніру як lucky loser після поразки від Теодори Костович у фіналі кваліфікації. У другому колі Лінетт зіграє з переможницею матчу між Ліллі Таггер і Вінус Вільямс.

Читай нас у