Тенісистка Мая Хвалінська перемогла Шеріф на турнірі в Ухані — Interia Sport

Польська тенісистка Мая Хвалінська перемогла Маяр Шеріф з Єгипту в першому колі турніру WTA 1000 в Ухані, Китай. Поєдинок завершився з рахунком 6:3, 6:2, а Хвалінська вийшла до другого раунду змагань.

Перемога у двох сетах

У стартовій партії Хвалінська виграла шість геймів проти трьох у Шеріф. Другий сет польська тенісистка завершила з рахунком 6:2. У джерелі зазначено, що матч відбувся 13 жовтня.

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Наступна суперниця

Після останнього розіграшу WTA опублікувала в соцмережах допис про вихід Хвалінської до наступного кола. Організація наголосила, що полька здолала суперницю у двох сетах. На відео, оприлюдненому WTA, показали завершальний розіграш: після подачі Хвалінської Шеріф спрямувала м'яч у сітку.

Як повідомляє Interia Sport, у другому раунді турніру в Ухані Хвалінська зіграє з чеською тенісисткою Марі Боузковою. Перед виступом в Ухані полька припинила боротьбу в другому раунді турніру WTA 1000 у Пекіні, де поступилася Даяні Ястремській.

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