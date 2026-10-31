Тенісистка Мая Хвалінська подала заявку на United Cup — Interia Sport

Тенісистка Мая Хвалінська подала заявку на участь у United Cup в Австралії, де збірна Польщі має захищати титул. Про це повідомляє Interia Sport з посиланням на користувача платформи X Парсу Немати, який відстежує заявки на турнір. Раніше участь у змаганнях підтвердив Губерт Гуркач.

Заявка Хвалінської

У трьох попередніх розіграшах United Cup до складу польської команди входили Іга Свьонтек і Гуркач. Польща щоразу виходила до фіналу: поступилася Німеччині та США, а в січні цього року здолала Швейцарію. Свьонтек тоді програла Белінді Бенчич, тоді як Катажина Кава та Ян Зелінський виграли всі п'ять своїх матчів у міксті.

За оцінкою автора Interia Sport, Польща має високі шанси кваліфікуватися на наступний United Cup. Для відбору, як зазначає видання, враховуватиметься 12-та позиція Хвалінської в рейтингу WTA, а сума рейтингів Гуркача й Хвалінської становить 40. Автор також припускає, що поточний рейтинг польської тенісистки може бути достатнім для відбору команди.

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Можлива участь Свьонтек

Свьонтек також може подати заявку на United Cup до 8 листопада. Якщо обидві тенісистки будуть заявлені, очки в турнірі зможе здобувати лише та з них, яка безпосередньо гратиме. Пріоритет у такому разі матиме Свьонтек як тенісистка з вищою позицією в рейтингу.

Interia Sport припускає, що Свьонтек може обрати турнір WTA 500 у Брісбені замість командних змагань. За даними видання, там точно виступить Єлена Рибакіна, а Арина Соболенко має захищати титул. Жеребкування груп United Cup заплановане на 12 листопада.

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