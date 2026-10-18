Тенісистка Мая Хвалінська стане 11-ю ракеткою світу — Interia Sport

Польська тенісистка Мая Хвалінська виграла турнір WTA 1000 Wuhan Open у китайському Ухані та після цього підніметься на 11-те місце світового рейтингу. У фіналі вона перемогла британку Сонай Картал, повідомляє Interia Sport.

Шлях до титулу в Ухані

У другому колі Хвалінська обіграла Марі Боузкову, поступившись у першому сеті з рахунком 1:6. У матчі за вихід до чвертьфіналу польська спортсменка перемогла Іву Йович, а в чвертьфіналі здолала Марію Саккарі — 6:0, 3:6, 7:5.

У півфіналі Хвалінська зустрілася з Ігою Свьонтек і виграла 7:5, 6:1. За даними видання, Свьонтек мала проблеми з чотириголовим м’язом стегна, особливо наприкінці першого сету. Утім, Хвалінська вийшла до фіналу та здобула титул турніру категорії WTA 1000.

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Позиції в рейтингу WTA

П’ять місяців тому Хвалінська починала кваліфікацію Ролан Гаррос на 116-й позиції рейтингу WTA. Після виходу до фіналу турніру Великого шолома в Парижі вона посіла 21-ше місце та вперше увійшла до топ-100.

У неофіційному рейтингу після Wuhan Open Хвалінська матиме 3031 очко та посідатиме 11-ту сходинку. Свьонтек залишиться дев’ятою з 4389 балами. Десятку замикає Марта Костюк із 3920 очками, а Іва Йович, яку Хвалінська обіграла в Ухані, опуститься на 12-те місце з 2961 балом.

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