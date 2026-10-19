Тенісистка Мая Хвалінська знялася з турніру WTA 500 у Нінбо — Interia Sport

Польська тенісистка Мая Хвалінська знялася з турніру WTA 500 у Нінбо, вказавши причиною травму м’язів лівого стегна. У стартовому матчі 25-річна спортсменка мала зустрітися зі співвітчизницею Катажиною Кавою, однак ця гра не відбудеться, повідомляє Interia Sport.

Заміна в основній сітці

Місце Хвалінської в основній сітці посіла Дарія Снігур, яка потрапила до турніру в статусі lucky loser. Саме українська тенісистка зіграє проти Кави. Раніше Кава перемогла Снігур у фіналі кваліфікації після травми суперниці.

У Нінбо в основній сітці також залишилися Кава та Іга Свьонтек, посіяна під другим номером. Першою суперницею Свьонтек мала стати переможниця матчу між Марі Боузковою та Камілою Рахімовою.

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Титул у Вухані

Напередодні Хвалінська здобула перший у кар’єрі титул в основному турі WTA, вигравши Wuhan Open категорії WTA 1000. У фіналі вона перемогла британку Сонай Картал із рахунком 2:6, 6:4, 6:2.

За даними видання, протягом шести днів у Вухані Хвалінська провела сім матчів: шість в одиночному розряді та один у парному. Після перемоги на Wuhan Open вона піднялася на 11-те місце світового рейтингу.

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