Тенісистка Пегула програла парний матч в Ухані за 86 хвилин — Interia Sport

Американські тенісистки Джессіка Пегула та Азія Мухаммад вибули з парного розряду турніру WTA 1000 в Ухані, Китай. У матчі 1/16 фіналу вони поступилися Софії Кенін та Ірині Хромачовій із рахунком 3:6, 5:7. Зустріч тривала 86 хвилин, повідомляє Interia Sport.

Перебіг матчу

На початку зустрічі обидві пари виграли стартові гейми на своїх подачах. У третьому геймі Мухаммад і Пегула зробили брейк, однак суперниці відігралися та вийшли вперед. У п’ятому геймі Кенін і Хромачова захистили три брейкпойнти, а згодом здобули ще один брейк. Після цього вони втримали подачу й завершили перший сет із рахунком 6:3.

У другій партії Кенін і Хромачова швидко повели 2:0. Пегула та Мухаммад відіграли відставання в шостому геймі, а після серії брейків вийшли вперед 5:4. Втім, американки не взяли жодного наступного гейму: Кенін і Хромачова виграли три поспіль та закрили сет — 7:5.

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Пегула продовжить виступ в одиночному розряді

Для Пегули це був перший турнір після US Open. Вона пропустила турнір WTA 1000 у Пекіні, оскільки потребувала часу на відновлення. В Ухані тенісистка заявилася до одиночного та парного розрядів.

В одиночному розряді Пегула має другий номер посіву та розпочне виступ із другого кола. Її суперницею стане переможниця матчу між Єленою Остапенко та Дар’єю Касаткіною.

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