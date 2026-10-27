Тенісистка Путінцева обіграла Саккарі в Токіо та зіграє з Рибакіною — Interia Sport

Казахстанська тенісистка Юлія Путінцева перемогла грецьку тенісистку Марію Саккарі в першому колі турніру WTA 500 у Токіо, Японія. Матч завершився з рахунком 6:4, 3:6, 6:1 і тривав 2 години 26 хвилин. У другому колі Путінцева зіграє з лідеркою світового рейтингу Єленою Рибакіною, повідомляє Interia Sport.

Перебіг матчу

Путінцева, яка посідала 67-ме місце в рейтингу WTA, розпочала зустріч із 30-ю ракеткою світу Саккарі з відставання 0:2. Представниця Казахстану зробила два брейки та виграла перший сет — 6:4. У другій партії Саккарі перемогла 6:3, однак у вирішальному сеті Путінцева віддала суперниці лише один гейм.

До основної сітки турніру в Токіо Путінцева пробилася через кваліфікацію. Там вона обіграла двох японських тенісисток — Хаю Кіносіту та Саяку Ішії.

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Зняття Маї Хвалінської

У турнірі в Токіо не виступила польська тенісистка Мая Хвалінська, яка мала бути посіяна під другим номером. У соціальних мережах вона повідомила, що знялася через травму лівого стегна, отриману в Ухані.

Хвалінська зазначила, що завчасно приїхала до столиці Японії для фізіотерапії та тренувань, але не встигла відновитися до початку змагань. Раніше в Ухані вона перемогла Саккарі в чвертьфіналі з рахунком 6:0, 3:6, 7:5.

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