Тенісистка Рахімова вибила Александрову з турніру WTA в Токіо — Interia Sport

У Токіо, Японія, тенісистка Каміла Рахімова перемогла Єкатерину Александрову в матчі другого кола турніру WTA з рахунком 6:4, 4:6, 7:6 (5). Представниця Узбекистану, яка посідає 66-те місце в рейтингу WTA, вийшла до чвертьфіналу змагань.

Перемога в тайбрейку

Як повідомляє Interia Sport, у першому сеті Рахімова була успішнішою в ключових розіграшах і перемогла 6:4. У другій партії Александрова зробила брейк наприкінці сету та зрівняла рахунок у матчі. Вирішальний сет дійшов до тайбрейку: за рахунку 5:4 Рахімова не реалізувала матчбол, але згодом завершила гру перемогою.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Шлях до основної сітки

Рахімова програла у фіналі кваліфікації Александрі Саснович, хоча перед цим обіграла Шіхо Цуджіоку. Водночас вона залишилася в Токіо та отримала місце в основній сітці після зняття Белінди Бенчич. Швейцарська тенісистка була сіяною та мала розпочати виступи з другого кола, тому Рахімова одразу опинилася на цій стадії.

У чвертьфіналі Рахімова зіграє з Крістіною Букшею або Майєю Джойнт. Переможниця цього матчу потенційно може зустрітися в півфіналі з Єленою Рибакіною. Казахстанська тенісистка розпочне турнір із другого кола матчем проти Юлії Путінцевої.

Читай нас у