Тенісистка Рибакіна вийшла до фіналу Ningbo Open — Channel NewsAsia

У китайському Нінбо тенісистка з Казахстану Олена Рибакіна вийшла до фіналу турніру Ningbo Open, обігравши Діану Шнайдер у двох сетах — 6:3, 7:5. Чинна чемпіонка турніру в неділю зіграє за титул із канадійкою Лейлою Фернандес, повідомляє Channel NewsAsia.

Перемога над Шнайдер

Рибакіна, яку джерело називає першою ракеткою світу, активно розпочала півфінальний матч і завдяки потужним ударам із задньої лінії контролювала перший сет. Вона завершила партію з 11-го сетболу після нетривалого спаду в грі.

У другому сеті 27-річна тенісистка мала проблеми з точністю першої подачі. Вона зробила брейк і повела 4:3, але в десятому геймі програла свою подачу під нуль. Після цього Рибакіна знову вийшла вперед завдяки потужним ударам і закрила матч упевненою грою на подачі.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Суперниця у фіналі

Фернандес у попередньому півфіналі перемогла чешку Марі Боузкову з таким самим рахунком — 6:3, 7:5. Вирішальний матч відбудеться в тенісному центрі Yinzhou International Tennis Centre у Нінбо на сході Китаю.

Рибакіна прибула захищати титул після поразки в Пекіні та травми стопи, через яку пропустила турнір у Вухані. Джерело також зазначає, що вона є переможницею Відкритого чемпіонату Австралії та Відкритого чемпіонату США.

Читай нас у