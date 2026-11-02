Тенісистка Рибакіна вперше завершить сезон першою у рейтингу WTA — The National

На турнірі в Токіо, Японія, казахстанська тенісистка Елена Рибакіна гарантувала собі перше місце в підсумковому рейтингу WTA за 2026 рік. Вона стала 17-ю спортсменкою в історії WTA, яка завершить сезон першою ракеткою світу, а також першою представницею Казахстану — в одиночному чи парному розряді — з таким досягненням, повідомляє The National.

У вересні Рибакіна очолила рейтинг після перемоги на US Open, завершивши 99-тижневе лідерство Аріни Соболенко. Для того щоб зберегти першу позицію щонайменше до початку наступного року, їй було достатньо здобути одну перемогу на турнірі в Токіо. Після цього тенісистка знялася з чвертьфіналу через проблему з шиєю.

Чотири титули за сезон

У 2026 році Рибакіна виграла чотири титули — найбільше серед тенісисток туру. Серед них два турніри Grand Slam: Australian Open та US Open. Також вона перемогла на турнірах WTA 500 у Штутгарті на ґрунті та в Нінбо на хардовому покритті. Титул у Нінбо став для неї першим успішним захистом трофея на рівні туру.

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Перед підсумковим турніром WTA в Індіан-Веллсі Рибакіна має 54 перемоги в матчах за сезон. Це другий рік поспіль, коли вона перевищила позначку у 50 виграних поєдинків. У 13 із 19 турнірів тенісистка щонайменше доходила до чвертьфіналу, загалом зіграла сім півфіналів і шість фіналів.

Перевага в матчах із лідерками

Рибакіна має баланс 3:2 у матчах проти тенісисток із першої двійки рейтингу, 7:3 — проти суперниць із топ-5, 10:5 — із топ-10 та 16:7 — із топ-20. В обох фіналах турнірів Grand Slam цього року вона перемогла Соболенко, яка на той момент очолювала рейтинг.

Казахстанська спортсменка також лідирує в турі за кількістю ейсів — 438 у 68 матчах. Вона виграла 74% розіграшів на першій подачі, 82,4% геймів на своїй подачі та відіграла 65% брейк-пойнтів, із якими зіткнулася протягом сезону. Перед WTA Finals Рибакіна також повідомляла, що продовжує відновлюватися після проблеми зі стопою, яка ледь не завадила їй виступити на US Open.

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